Stage ’Tutto Musica’: 115 allievi tornano a casa molto soddisfatti

Si è concluso con un concerto nella stupenda cornice dell’Accademia Franco Corelli, lo stage "Tutto Musica" giunto alla 22ª edizione. Gli allievi hanno allietato con brani da Beethoven a Santana e un canto finale. Sono stati 115 gli allievi che hanno potuto perfezionare e imparare a suonare il proprio strumento e a fare "bella musica" come l’ha definita il maestro Vincenzo Correnti, direttore dello stage. Ben 20 gli insegnanti dalle Marche ma anche da Bologna che dagli strumenti fino alle percussioni passando per i fiati hanno con professionalità aiutato tante allieve e allievi. A fare i saluti l’assessore alla Cultura di Camerino, Antonella Nalli: "Grazie all’Istituto musicale Nelio Biondi, al maestro Correnti alla Andrea Bocelli Foundation e ovviamente a questi bravi musicisti". Oltre al comune i ringraziamenti per l’organizzazione sono andati all’Università di Camerino, sempre alla fondazione ABF e alla Provincia, rappresentata da Debora Pantana.