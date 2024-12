Stagione 2025 di Appassionata: da Ezio Bosso ai quartetti internazionali

Dalla musica di Ezio Bosso all’arte del quartetto e a musicisti di fama internazionale come Ying Li, Giovanni Gnocchi e il Trio Hegel: in conferenza stampa sono stati puntati i riflettori sulla stagione 2025 firmata dall’associazione Appassionata. "Il programma – dice l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta – promuove contaminazioni musicali e crea sinergie tra istituzioni. La musica colta può affascinare chiunque se avvicinata con creatività e apertura mentale".

Luciano Pingi, presidente di Appassionata, ha ribadito il ruolo dell’associazione nel territorio. "Vogliamo confermarci come punto di riferimento per la cultura musicale offrendo appuntamenti in grado di emozionare e ispirare il pubblico di ogni età". Fabrizio Del Gobbo, presidente della Form, sottolinea l’importanza di aprire ai giovani. "Non c’è pubblico più recettivo – ha detto – di quello giovanile, non è vero che non accettino la musica classica o da camera".

Il 16 gennaio al Lauro Rossi il concerto inaugurale con il pianista Francesco Libetta in "Lighting Bosso", un dialogo tra la musica dei grandi del passato ed Ezio Bosso. "La stagione – ha sottolineato Lucia De Rosa, segretaria di Appassionata – sarà attraversata dall’arte del quartetto". Si inizierà col Quartetto Image (13 marzo) con un repertorio flautistico, passando per il noto quartetto Skampa (30 marzo) fino al Quartetto Klimt (6 novembre) per arrivare al Guitalian Quartet (21 novembre).

Suoneranno a Macerata solisti di fama internazionale, dopo Libetta ci sarà al Lauro Rossi la pianista Ying Li (12 febbraio 2025) che intreccia Schumann e Liszt con la tradizione cinese; la Filarmonica ospiterà il violoncellista Giovanni Gnocchi accompagnato al piano da Connie Shih (8 maggio); in autunno il Trio Hegel (3 ottobre) che aprirà la seconda parte del cartellone.

Nella stagione prenderà corpo la collaborazione con la Form e con il Conservatorio di Fermo. Il 10 aprile il Requiem di Mozart in una serata arricchita dai Solisti dell’accademia lirica di Osimo e dalla direzione di Luigi Piovano. Altra collaborazione con il Conservatorio di Fermo, protagonista nei concerti dedicati ai talenti fino al suggestivo Stabat Mater di Pergolesi.

Il 2025 si chiuderà con il concerto dell’Ensemble Vox Poetica (8 dicembre) che proporrà il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi nella Cattedrale San Giovanni. L’Aula magna di filosofia dell’Ateneo (30 gennaio alle 17.30) il concerto String Crossed con Chiara Franceschini (violino) e Maria Chiara Fiorucci (arpa).

Grazie a un accordo con il Sistema Museo di Macerata, i possessori della card museale Mccard potranno acquistare il biglietto a tariffa ridotta e i possessori dei biglietti di Appassionata potranno usufruire della tariffa ridotta per l’ingresso nei musei cittadini. Biglietti da 5 a 20 euro.