Stagione al via con animazione, dj set e pittura

Al via la nuova stagione del parco naturale "Le Saline" a Penna San Giovanni: per il secondo anno consecutivo, infatti, prosegue l’avventura del Giardino Sentimento con Michela Gasparini e Massimo Cruciani. Questa mattina le colazioni sono affidate alla maestria del pasticciere Roberto Cantolacqua; a seguire l’ex tempore di pittura con l’artista Marco Franchini (premi per i vincitori); nel pomeriggio dj set e animazioni, con Max.T e Manu Latini. "Da parte nostra, come amministrazione – spiega il sindaco Stefano Burocchi - abbiamo messo in moto una serie di investimenti che qualificheranno ulteriormente il parco: recupero dell’ex caserma, allargamento dei parcheggi, miglioramento della piscina…tutto funzionale a valorizzare uno spazio sul quale crediamo per il rilancio turistico del territorio".