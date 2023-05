"Stagione al via, ma la spiaggia è piena di tronchi e rami"

"Porto Potenza Picena: anche quest’anno siamo in ritardo per la stagione estiva, tant’è che le spiagge sono piene di tronchi e rami". Sono le critiche del capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma, indirizzate nei confronti dell’amministrazione comunale. "Arrivati al mese di giugno la nostra bella spiaggia ancora non è stata completamente pulita e resa pronta per la stagione balneare – scrive Mezzasoma in un comunicato stampa –. Sono trascorse due settimane dall’ultimo violento temporale e si vedono cumuli estesi di tronchi e rami divelti e trascinati al mare dai fiumi in piena che giacciono in bella mostra sul nostro litorale, non proprio un bel biglietto da visita. La scorsa domenica – aggiunge ancora – centinaia di nostri concittadini e non solo si sono riversati nelle spiagge libere e in quelle in concessione gustandosi la prima vera giornata di mare della stagione. In questa gioiosa occasione vedere questi enormi depositi di tronchi non era certo un bello spot promozionale per un Comune che vuol fare del turismo di qualità il traino e il volano economico per numerose attività commerciali del territorio". Ma non solo, perché il pentastellato Mezzasoma sottolinea poi il problema dei bagni pubblici, che di recente sono stati danneggiati da vandali ignoti: "A tutto ciò si è aggiunta la totale chiusura di bagni e docce per delle manutenzioni che potevano esser tranquillamente realizzate nei giorni precedenti – rincara la dose –. Purtroppo gli stessi ritardi si ripetono ogni anno, con o senza temporali: puntualmente arriviamo impreparati all’avvio della stagione estiva, altro che la tanto decantata ‘programmazione’ della giunta Tartabini".