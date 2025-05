Stagione da incorniciare al teatro Persiani

Cala il sipario sulla stagione del teatro Persiani di Recanati con il concerto dell’Orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Manuel Tèvar. Un epilogo in musica per una stagione che, per la prosa, si era conclusa il 13 aprile. I numeri confermano il successo: circa il 40 per cento in più di biglietti venduti rispetto alla stagione precedente. Il risultato premia la sinergia tra l’assessorato alla cultura e l’Amat, e testimonia l’apprezzamento del pubblico per la qualità e la varietà della proposta. "Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore Ettore Pelati – non solo per l’ottimo riscontro in termini di presenze, ma anche per il livello artistico degli spettacoli. Stiamo già lavorando alla prossima stagione, con tante novità".

Antonio Tubaldi