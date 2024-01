Stagione di prosa al Lauro Rossi: "La mia Cassandra moderna"

"Mi sento la creatrice di una nuova Cassandra più che indossarne i panni: sono partita dai testi antichi per raccontare un personaggio che continua a vivere nei secoli". Elisabetta Pozzi parla dello spettacolo "Cassandra o dell’inganno" che porterà in scena alle 21 di domani e alle 17 del giorno dopo al Lauro Rossi. Una proposta nata con la collaborazione di Massimo Fini, con una partitura musicale e sonora originale e raffinata creata dal compositore Daniele D’angelo "Cassandra è un personaggio del mito - aggiunge l’attrice - che ho studiato a fondo e so cosa significa per lei vivere e vedere qualcosa del futuro che gli altri non vedono".

Pozzi, ma ogni volta non prova un senso di impotenza rendendosi conto che le sue parole si perdono nel vento?

"È un’operazione molto dolorosa perché mi sono resa conto che non è un dono divino vedere il futuro, ma è una capacità umana di attivare il corpo e i sensi per prevedere qualcosa che non può non essere quello date certe premesse".

La natura sta gridando, eppure l’uomo non ascolta e non vede un clima impazzito.

"C’è un momento che parla della natura bella, violentata e che verrà la sua vendetta, e sarà tremenda. Questo testo è stato immaginato nel 2011 e ogni tanto aggiusto il tiro, per esempio sono comparse le guerre attorno a noi che sono frutto di interessi economici".

Cosa la sorprende di questa figura che grida nel deserto e continua a farlo nonostante nessuno la ascolti?

"È qualcosa di struggente. L’uomo, per quanto possa vedere, è spesso totalmente incapace di trasmettere ciò che vede perché le persone a cui deve indirizzare le sue parole non hanno la capacità di capire ciò che succede".

Qual è stato l’impulso dato al personaggio e allo spettacolo da Massimo Fini?

"Ci siamo interrogati con Fini subito dopo il disastro di Fukushima (la cui centrale nucleare è stata colpita dal sisma e dal conseguente tsunami) sulla evoluta tecnologia giapponese sottomessa da questo elemento della natura. Fini ritiene che a un certo momento della civiltà si commetta un errore e si introietta un male che si pensava fosse un bene, e invece non lo era".

Un po’ come è stato fatto quando è stato portato nella città il cavallo di Troia?

"Esatto, e sono state inutili le urla di Cassandra di non portarlo dentro le mura. Ma non l’hanno ascoltata e di notte da quel cavallo sono usciti i soldati greci che hanno distrutto la città".

Lorenzo Monachesi