Stagione di prosa: boom di abbonamenti

Si è conclusa domenica 17 dicembre la campagna per il rinnovo e per i nuovi abbonamenti alla stagione teatrale 2023/2024 del teatro "Giuseppe Verdi" di Pollenza, con oltre 150 tessere vendute. "Un successo anche quest’anno che conferma il buon gusto delle scelte fatte in fase di definizione del calendario di prosa brillante", commenta l’amministrazione comunale. Grandi nomi per il 2024. Da martedì 2 gennaio sarà possibile prenotare i singoli spettacoli della stagione anche online su www.vivaticket.it; per informazioni e prenotazione telefonica è necessario chiamare il botteghino del teatro al numero 0733.549936 oppure dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali al numero 3494730823 o scrivere a hipnoticaservice@gmail.com. Questi gli appuntamenti in collaborazione con l’Amat per cui sarà possibile prenotarsi: si parte mercoledì 17 gennaio alle 21.15 con "La ciliegina sulla torta", commedia con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo. Uno spettacolo allegro, ma non spensierato perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi. Sabato 24 febbraio, sempre alle 21.15, si prosegue con "L’anatra all’arancia", che vedrà sul palco Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi e eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Mercoledì 6 marzo è la volta di "Recital (atti scenici in luogo pubblico)": tutto il meglio di Ale & Franz. Domenica 7 aprile, alle 21.15, lo spettacolo "Vicini di casa": una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie. Protagonisti, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Costo dei biglietti: primo settore 23 euro, secondo settore 19 euro.