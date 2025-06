Stagione lirica,. Finproject resta main sponsor

Finproject (Versalis, Eni) conferma anche per quest’anno il suo impegno come main sponsor del Macerata Opera Festival, alla testa di una cordata di eccellenze dell’imprenditoria del territorio a sostegno della stagione lirica. "Siamo orgogliosi di annunciare che Finproject per il suo 60 anniversario sarà main sponsor del Macerata Opera Festival – ha dichiarato Maurizio Vecchiola, presidente e amministratore delegato di Finproject –. Questa partnership rappresenta per noi un importante impegno nel continuare a sostenere la realizzazione di un’iniziativa culturale di calibro nazionale ed internazionale e al contempo rafforzare il nostro legame con la comunità dove hanno luogo le nostre radici. Contribuire al successo di questa nuova edizione, ci sembrava il modo migliore per celebrare i nostri 60 anni di attività all’insegna della musica, della cultura, dell’arte e dell’inclusività". "Per il Macerata Opera Festival è un grande piacere confermare anche per quest’anno il sodalizio con Finproject, main sponsor della manifestazione e ringrazio l’amministratore delegato Vecchiola – ha detto il sindaco di Macerata e presidente dell’Associazione Arena Sferisterio, Sandro Parcaroli –. Il Mof, grazie alla sua offerta di qualità, continua ad attrarre partner che, oltre ad avere una vocazione internazionale non dimenticano la componente identitaria del territorio in cui operano". La sovrintendente Lucia Chiatti aggiunge: "Se lo Sferisterio si caratterizza per una alta capacità di autofinanziamento, pari a circa il 50% dei ricavi, lo è grazie, e in modo significativo, al contributo dei privati che sostengono che credono fermamente nel progetto artistico, inclusivo e sociale che lo Sferisterio promuove".