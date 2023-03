Stagione lirica, nuove tipologie di abbonamento

Sono disponibili fino al 31 maggio, sia alla biglietteria di piazza Mazzini che online su sferisterio.vivaticket.it tre nuove tipologie di abbonamento per le opere (Carmen, La traviata, Lucia di Lammermoor), che andranno in scena allo Sferisterio per il 59esima edizione del Macerata Opera Festival 2023 dal 10 luglio al 19 agosto. In particolare con la formula Open 2 si potranno comprare due biglietti per due dei tre titoli (es. un biglietto per una data a scelta di Carmen più un biglietto per una data a scelta di Lucia o La traviata) con il 15% di sconto. Con la formula Open 3 si potranno comprare tre biglietti per i tre titoli (uno per ogni opera) con il 25% di sconto. Con la formula Open 6 si potranno comprare 6 biglietti per i tre titoli (due per ogni opera) con il 30% di sconto.

Prosegue naturalmente la vendita dei biglietti singoli che, per i titoli, hanno un costo da euro 15 a euro 150. I biglietti per la Messa da Requiem di Verdi (Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna diretti da Donato Renzetti) e quelli per gli spettacoli di danza (Don Juan e Carmen) hanno un costo da euro 15 a euro 60. I biglietti per serata di proiezione dei film dedicati a Carmen con la colonna sonora eseguita dal vivo hanno un costo da 15 a euro 40. La nuova stagione è stata presentata recentemente anche all’Itb di Berlino, il più prestigioso appuntamento internazionale per il settore dei viaggi con oltre diecimila espositori da 180 paesi diversi.