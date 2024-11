Stagione ricca: da Bocci a Grimalda

Si apre il sipario sulla nuova stagione teatrale al teatro Gasparrini, organizzata con l’associazione culturale "Gli Stronati". Un calendario ricco di spettacoli da novembre ad aprile 2025 che offrirà al pubblico di tutte le età un’esperienza culturale, musicale e artistica di grande qualità. "Il teatro è il cuore della nostra comunità – ha dichiarato Mariano Calamita, sindaco di Appignano –, stimola la creatività e offre momenti condivisi di riflessione e divertimento. Crediamo fermamente che debba essere un luogo di inclusione, dove ogni membro della nostra comunità possa trovare qualcosa di speciale".

La stagione apre i battenti domani alle 21.15 con "Il sogno di un clown" a cura del circo storico Takimiri, che narra la straordinaria storia del clown Takimiri. Il 12 gennaio alle 17.30 "Papero Alfredo", lo spettacolo di burattini del teatro Giovani al teatro Pirata di Jesi, una storia dedicata a bambini e ragazzi che racconta il rapporto tra generazioni. "Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella", l’omaggio di Paolo Notari, famoso giornalista di Rai 1 e della cantante Valeria Visconti a due icone della musica italiana, Ornella Vanoni e Gino Paoli, nell’anniversario dei loro 90 anni, si terrà il 1° febbraio alle 21.15. I due artisti interpreteranno i due celebri cantanti, raccontando con musiche e parole il rapporto artistico, umano e sentimentale tra Paoli e Vanoni. Il 9 marzo alle 17.30 al Gasparrini "Pedalare Pedalare Pedalare!", protagonista la storia di Alfonsina Strada, la prima ciclista donna a competere in gare maschili, scritta e interpretata da Leonilde Gambetti e Laura Frascarelli, per la regia di Jared McNeill.

Il 22 marzo alle 21.15 andrà in scena la commedia teatrale con Leonardo Bocci e Danila Stalteri "Doppio straordinario". Giulia e Brando sono camerieri svogliati col sogno di sfondare come attori, spinti dai rispettivi conti in rosso, accettano il servizio per il cenone di Capodanno in un noto ristorante di Roma, allettati dalla paga sostanziosa. Ma quando verrà richiesto loro anche un "servizio straordinario" si troveranno davanti a un bivio. Il 5 aprile alle 21.15 "Le difettose" al teatro Gasparrini chiuderà la stagione teatrale. Emanuela Grimalda, attrice e autrice, che alterna da sempre cinema, teatro e televisione, dopo il grande successo con il ruolo di Ave Battiston nella serie "Un medico in famiglia", torna in scena con "Le difettose", tratto dal romanzo di grande successo di Eleonora Mazzoni. Quando il prodigio della vita non si avvera, sembra quasi che la donna veda compromessa la propria realizzazione o addirittura la propria dignità. La ricerca della maternità diventa, allora, un’ossessione o perfino una dipendenza, fino a rendere difficile distinguere i desideri dai diritti inviolabili. Un tema molto scottante che l’attrice presenta nel divertente e amaro spettacolo teatrale.