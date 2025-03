Stagione sinfonica della Form: al Don Bosco. Boccadoro e Meloni

Nuovo appuntamento della stagione sinfonica Form, a Macerata: domenica alle 17, al teatro Don Bosco, il programma Brahms-Mozart e Boccadoro proporrà in anteprima nazionale la nuova opera che la Form ha commissionato proprio a Carlo Boccadoro; ad eseguirla sul palco anche Fabrizio Meloni (foto), primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala. Concerto in abbonamento e biglietti da 5 a 20 euro acquistabili in biglietteria o su vivaticket.com. Info: www.filarmonicamarchigiana.com.