Stagione sinfonica della Form: via alla vendita degli abbonamenti

"Geografie musicali", un viaggio nello spazio e nel tempo, è la proposta della stagione sinfonica Form 2024. La nuova programmazione vede la presenza di alcuni direttori e solisti di grande livello internazionale a cui si accostano giovani talenti, come il clarinettista italiano Kevin Spagnolo, vincitore del Primo Premio del prestigioso concorso di Ginevra e la violinista So Young Lee, seconda classificata al concorso violinistico internazionale Postacchini 2023 (primo premio non assegnato). I quattro concerti dei Teatri di Sanseverino, partiranno il 3 marzo. Gli abbonati alla stagione di prosa del Teatro, possono sottoscrivere in prelazione l’abbonamento alla stagione sinfonica Foem versando il prezzo ridotto alla Pro loco di San Severinoe fino a domani. Gli abbonamenti saranno in vendita dal 19 al 24 febbraio nelle biglietterie Amat oppure on-line.