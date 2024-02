Stagione teatrale al femminile. Dalla musica classica a Nada

Presentata la nuova stagione teatrale del teatro La Rondinella di Montefano: il progetto, sostenuto dall’assessorato alla Cultura della Regione, è incentrato sugli incontri con l’universo femminile nel mondo della performance artistica. Dopo "Uno spettacolo strano", stand up comedy con Sofia Gottardi, che si è tenuto sabato scorso, il prossimo appuntamento è domenica alle 18 con "Donne all’Opera tra Ottocento e Novecento". Si tratta di un viaggio attraverso le opere di compositori celebri come Donizetti, Verdi e Puccini, eseguite magistralmente dai Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo (Biglietto Unico 8 euro). Il 2 marzo ci sarà Nada. "Un’artista internazionale che coinvolge tanta gente – ha sottolineato Marco Bragaglia, presidente dell’associazione culturale La Rondinella –. È lo spettacolo più atteso e i biglietti sono volati via in pochissimo tempo, ce ne sono ancora alcuni disponibili. Il prezzo di 20 euro (ridotto a 18 per i ragazzi fino a 12 anni) è contenuto perché è stata la volontà della amministrazione di proporre un biglietto che sia per tutti senza gravare troppo sulle tasche delle persone". Una politica ribadita durante la conferenza stampa anche dal sindaco Angela Barbieri.

"Ci fa piacere che ci sia questo incontro tra cittadinanza e amministrazione e la grande partecipazione anche di un pubblico proveniente dalle città limitrofe – ha detto –. Abbiamo aperto le porte del nostro teatro, un gioiellino storico con balconate e colonne in ghisa che solo il nostro ce l’ha, a tanti mondi differenti con la volontà di rendere la cultura approcciabile, senza svilirla ma che dia spazio per tutti. Il programma presentato tiene conto delle prossime elezioni e per questo ha un cartellone ristretto nel tempo, anche se molto nutrito". L’ultimo spettacolo in cartellone è "Lettera 22 – Cantieri Olivetti" ideato e diretto da Isabella Carloni e Andrea Fazzini e ispirato alla figura di Adriano Olivetti. (biglietto 12 euro, ridotto 10). "La selezione degli spettacoli per questa stagione teatrale – ha commentato ancora Bragaglia – è il risultato di un attento processo di ricerca e valutazione. Siamo entusiasti di presentare una programmazione così diversificata, che riflette l’impegno dell’Associazione nel portare al nostro pubblico esperienze culturali stimolanti e significative, un viaggio attraverso generi e tematiche differenti".

Antonio Tubaldi