Stagione teatrale di successo: "Spettatori da tutta la provincia"

Ultimo spettacolo della stagione teatrale di Camerino 2023/24, con un altro sold out per lo spettacolo "Franciscus" di Simone Cristicchi, sesto e ultimo evento di un cartellone davvero ricco e che ha coinvolto tantissimi appassionati arrivati in Città per seguire rappresentazioni davvero di alto livello all’Auditorium Benedetto XIII. I numeri parlano chiaro: 3 sold out su 6, circa 300 abbonati (oltre la metà della capienza) e un numero totale di spettatori superiore a quello dello scorso anno, già da record. "Il bilancio della stagione teatrale – dice il sindaco, Roberto Lucarelli – ci ha mostrato numeri ancora più importanti di quelli dell’anno scorso, frutto di una scelta degli spettacoli valida e di qualità, che ci sprona a fare ancora meglio per la prossima stagione a beneficio di un pubblico che partecipa con grande coinvolgimento. Dati, inoltre, di gran rilievo e più alti rispetto a città con una popolazione più grande di Camerino, segno che la città è diventata un punto di riferimento per l’intera provincia di Macerata per la stagione teatrale. L’invito a tutti è a partecipare anche nel 2024/25, perché il programma che l’Amministrazione sta preparando sarà ancora più ricco sia in termini di protagonisti sia di qualità".