"Stagno davanti casa, il Comune deve intervenire"

Sono bastate quattro gocce d’acqua a complicare la vita di alcuni condomini di via Marinetti, zona stadio, accanto alla sede della polizia municipale e agli uffici tecnici comunali. L’acqua, infatti, ristagna dinanzi all’ingresso e all’accesso o all’uscita dalle residenze diventa un problema per tutti. "Ho segnalato da tempo i disagi all’amministrazione – sottolinea a nome di tutti Piero Natalini, ex assessore ai tempi della giunta Marinelli – ma provvedimenti non nome abbiamo visti. Il problema si crea a causa di una bretella stradale che doveva servire la zona, ma poi è stata cancellata e di tutto resta un’area incolta completamente trascurata che si trasforma in stagno tutte le volte che piove. C’è modo di trovare un rimedio". Fino ad oggi il clima è stato clemente e grossi disagi non sono stati accusati, ma sono bastate poche gocce per far riemergere il problema. "Urgono rimedi immediati", denunciano i residenti. E non hanno certamente torto.

g. f.