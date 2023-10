Stalking a Troiani, a processo

Finisce a processo con l’accusa di stalking la ballerina che aveva denunciato il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani di averla violentata. È, per ora, l’ultimo atto di una querelle che va avanti tra i due da oltre un anno a colpi di chat, denunce e blitz in Comune. Un anno fa Troiani, assistito dagli avvocati Tiziano Luzi (nella foto) e Gian Luigi Boschi, aveva querelato la donna per estorsione e stalking. La procura aveva chiesto l’archiviazione, ma Troiani ha fatto opposizione e così il caso è finito all’esame del giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni. Il magistrato ieri si è pronunciato, archiviando l’accusa di estorsione: "È ipotizzabile che, in fase di crisi della relazione, si siano verificate condotte inappropriate da parte di entrambi – ha scritto il gip –. Se lei ha avuto vantaggi economici, non è provato che sia stato a seguito di condotte estorsive, e non nel contesto della relazione". Tra l’altro la donna avrebbe reso nota quella relazione clandestina del politico, e così facendo avrebbe perso la sua principale arma di ricatto. Al contrario per quanto riguarda l’accusa di stalking: come spiega il giudice, seguire Troiani, aspettarlo in auto, presentarsi in consiglio comunale con documenti da mostrare sulla vicenda, contattare i familiari di lui, "appaiono condotte moleste tali da poter ingenerare ansia nella parte offesa, per altro soggetto pubblico". Per questo il giudice ha ordinato alla procura l’imputazione coatta, da fare entro dieci giorni, per mandare sotto processo la ballerina per stalking. Nel frattempo, l’accusa di violenza sessuale mossa al politico è stata archiviata, visto che le parole della donna sono state ritenute contraddittorie. Troiani al momento è indagato per violenza privata e lesioni ai danni di lei. Infine, la donna è indagata per calunnia.