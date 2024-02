Stalking a Troiani: ballerina 36enne in aula a luglio

Si aprirà il 3 luglio il processo alla ballerina 36enne, accusata di stalking ai danni del presidente del consiglio Fausto Troiani. I fatti sarebbero avvenuti dal maggio 2022 fino al 14 gennaio 2023. Secondo l’accusa la donna avrebbe iniziato a perseguitare il politico, rendendogli la vita impossibile. Una volta si sarebbe fermata in auto sotto al Comune, fissandolo quando era uscito. A luglio si sarebbe fatta trovare vicino al Comune, nel bar e nella tabaccheria frequentata da lui. In un giorno gli avrebbe fatto trenta telefonate, a cui lui non avrebbe risposto mai; e quando alla fine aveva risposto la moglie, lei avrebbe iniziato a dire che era l’amante del marito e una serie di oscenità. Poi avrebbe incontrato Troiani dal tabaccaio e gli avrebbe detto che quello era solo l’inizio, che lei si sarebbe rivolta ai giornali e lo avrebbe denunciato. Il 14 gennaio 2023 si era presentata in consiglio comunale, scortata da alcune guardie private, rimanendo a fissare Troiani per tutta la durata della seduta e causando forte imbarazzo. In effetti, la donna lo aveva denunciato per vari reati, e dopo quelle querele lui sarà processato per l’accusa di lesioni: nel corso di una discussione le avrebbe dato uno schiaffo. Ieri dunque si è tenuta l’udienza preliminare per la ballerina. Per l’imputata l’avvocato Lucrezia Massaccesi, in sostituzione dei colleghi Paolo Carnevali e Alberto Feliziani, ha insistito per il proscioglimento. Ma come chiesto dal pubblico ministero Claudio Rastrelli, il giudice Claudio Bonifazi ha fissato il processo per l’imputata al 3 luglio. Troiani, che si è costituito parte civile con gli avvocati Tiziano Luzi e Gian Luigi Boschi, aveva denunciato la 36enne anche per i reati di estorsione e calunnia, per i quali però non si è andati avanti. Per lo stalking, dopo la richiesta di archiviazione della procura, c’era stata l’imputazione coatta disposta dal giudice Giovanni Manzoni.