Stalking a una prostituta: condannato

Si invaghisce di una prostituta e, non corrisposto, la perseguita, insultandola e minacciandola. Poi, durante un controllo, se la prende pure con i carabinieri. Condannato a sei mesi per minacce un uomo di 59 anni di Montelupone. Il 59enne era finito sotto accusa per stalking, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale. I fatti contestati erano avvenuti tra il 3 maggio e il 17 luglio 2018, a Porto Recanati. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini, il 59enne, dopo essersi invaghito di una prostituta, la perseguitava con comportamenti aggressivi e violenti e con insulti come "mi hai portato via un casino di soldi e ora mi tratti cosi". Le diceva che l’avrebbe ammazzata, accusandola anche di essersi appropriata di cose sue. Atteggiamenti che avevano causato nella donna uno stato di ansia e di paura e che la avevano costretta a cambiare le sue abitudini di vita. L’uomo la avrebbe anche picchiata, provocandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Questo episodio era avvenuto il 3 maggio 2018. Il 13 maggio, invece, ancora secondo l’accusa, l’uomo avrebbe oltraggiato il maresciallo dei carabinieri, dicendogli di fronte a più persone: "Scemotti, state proteggendo una prostituta" e durante una operazione di controllo avrebbe fatto resistenza ai carabinieri, dando una manata al tablet in uso dai militari e danneggiandolo. Ieri la sentenza del giudice Andrea Belli del tribunale di Macerata. Il reato di stalking è stato derubricato in minacce, in continuazione con le lesioni e il danneggiamento e per questo il 59enne è stato condannato a sei mesi. Disposto il non doversi procedere per la resistenza e l’oltraggio per ne bis in idem. L’uomo era difeso dall’avvocato Luciano Pacioni. Chiara Marinelli