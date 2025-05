Stalking al barista, allontanata una donna

Avrebbe rifiutato un rapporto sentimentale, diventando poi vittima di stalking da parte di una donna di 36 anni di origine calabrese. Lei lo avrebbe minacciato con un coltello nel bar, un noto locale del corso, dove l’uomo lavora, arrivando al punto di distruggere per dispetto gli arredi esterni del bar, scrivendogli frasi oltraggiose e minacciose: "Se lo incrocio, lo ammazzo". Ora per la donna è scattata la misura del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lui abitualmente frequentati, e quindi la sua casa e il luogo dove lavora: la donna dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri e non potrà comunicare con lui.

La vicenda va avanti da tempo, dal gennaio 2023. La calabrese avrebbe minacciato e molestato il civitanovese per una questione sentimentale non corrisposta, arrivando ad aggredirlo il 25 aprile del 2023 sul posto di lavoro, colpendolo con schiaffi al volto e minacciandolo, puntandogli contro un coltello da cucina. Per fortuna, in quella circostanza era stata subito fermata. La donna avrebbe fatto continui passaggi davanti al bar, fissando il ragazzo con insistenza, e in varie occasioni si era scagliata anche contro gli arredi esterni, decorazioni e il mobilio del locale: veri e propri atti vandalici, che avevano sollevato allarme e rammarico nei titolari del bar.

Poi attraverso un profilo Facebook, aperto con un altro nome, la calabrese avrebbe contattato il cameriere scrivendogli frasi offensive, anche di carattere sessuale, e si sarebbe rivolta anche ai colleghi di lavoro dell’uomo, dicendo frasi come "se non chiudete il locale, lo brucio", "se non lo mandate via, se lo incrocio lo ammazzo" e inviando pure alla sorella del ragazzo un messaggio, tramite Facebook, chiedendo informazioni su di lui.

Una situazione che aveva provocato nel ragazzo un grave stato di ansia e di paura e che era andata avanti per parecchio tempo. Dopo la denuncia e le prime indagini, alla fine di aprile nei confronti della donna erano state applicate la misura cautelare del divieto di avvicinamento e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti i giorni della settimana, due volte al giorno. E ieri per lei, difesa dall’avvocato Giorgio De Seriis, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi, in tribunale a Macerata. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, lei ha ammesso i suoi comportamenti, e ha precisato che non c’era stata alcuna storia tra lei e la vittima delle molestie.

Chiara Marinelli