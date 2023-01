"Stalking all’avvocato per il parcheggio condominiale conteso"

Danneggiamenti e insulti vari da parte dei vicini: per questi motivi un avvocato maceratese ha dovuto denunciare due persone. Ora sul caso dovrà pronunciarsi il tribunale. I fatti sarebbero avvenuti nel corso del 2020 e del 2021. Il professionista ha preso in affitto un appartamento da usare come studio, nei pressi del tribunale. In base al contratto, a quell’appartamento erano collegati anche tre posti auto, di uso esclusivo dunque dell’avvocato e degli altri colleghi di studio. Ma la questione parcheggi avrebbe indispettito una coppia di vicini, che prima avrebbe iniziato a lasciare le loro auto negli spazi riservati, oppure in modo da impedire all’avvocato di uscire dal parcheggio. Poi ci sarebbero stati casi in cui dalla terrazza venivano buttati acqua sporca e rifiuti vari, oppure passata di pomodoro. Altre volte l’avvocato si sarebbe ritrovato con le gomme spaccate o altri danni alla sua vettura. Tutti questi episodi sarebbero stati accompagnati da minacce e insulti, urlati dal balcone al malcapitato professionista che, in caso, si sarebbe persino visto tirare dall’alto una secchiata d’acqua. Su questo stalking, sono state presentate diverse denunce. Per una querela, contro l’uomo, il processo è in corso davanti al giudice Marika Vecchiarino. Per una seconda invece, contro la moglie, la procura aveva chiesto l’archiviazione. Il professionista allora, difeso dal collega Massimiliano Cingolani, ha fatto opposizione e ieri il caso è stato esaminato dal giudice Giovanni Manzoni. Nei prossimi giorni, il magistrato deciderà come chiudere il fascicolo, disponendo altre indagini, rinviando a giudizio la donna o archiviando le accuse.

Paola Pagnanelli