Stalking, De Vivo ancora a processo

Processo bis per stalking per l’ex consigliere comunale e candidato sindaco Livio De Vivo. Anche in questo caso, nel mirino del civitanovese sarebbe finita l’assessore Roberta Belletti. Secondo l’accusa, tra agosto e ottobre del 2022 De Vivo avrebbe fatto una serie di dirette su Facebook prendendosela con l’assessore, rivolgendole una serie di ingiurie anche a sfondo sessuale. Sempre con le dirette, avrebbe indicato il percorso per raggiungere lo studio dell’esponente della giunta, e lui stesso di persona si sarebbe presentato sia nei pressi dello studio che dell’abitazione di Belletti. Così lei lo aveva denunciato. Ieri il caso è finito all’esame del giudice dell’udienza preliminare Daniela Bellesi. Accogliendo la richiesta del procuratore Giovanni Narbone, il gup ha rinviato a giudizio l’imputato. Il processo si aprirà ad aprile. In aula De Vivo, difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini, potrà dare la sua versione. Belletti si è costituita parte civile con l’avvocato Pietro Siciliano. I due sono già contrapposti in tribunale in un altro processo, che vede De Vivo imputato di stalking e diffamazione ai danni dell’assessore. Anche in quel caso, per episodi avvenuti tra maggio e settembre del 2020, a metterlo nei guai sono state le dirette Facebook, con cui avrebbe rivolto apprezzamenti volgari all’assessore, e avrebbe sostenuto che lei stesse rischiando la carcerazione e i controlli della Guardia di finanza; avrebbe anche fatto allusioni sulla sua vita privata riportando una lettera anonima.