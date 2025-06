Stalking e abusi sessuali sulla ex: in manette

Stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata, un 24enne finisce in manette. I carabinieri della stazione di Matelica, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Camerino e del Comando Provinciale di Ancona, hanno arrestato un 24enne di origini albanesi, residente ad Ancona, ritenuto responsabile di atti persecutori e violenza sessuale, ai danni della ex compagna. Il ragazzo, nonostante la fine della loro relazione, aveva continuato a minacciare e molestare la sua ex, non rassegnandosi alla fine del loro rapporto. Nei giorni scorsi, il giovane albanese, a Matelica, si era reso responsabile di comportamenti minacciosi e aggressivi nei confronti della giovane donna e, pertanto, era stato denunciato. Il 24enne, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Montacuto.