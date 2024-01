Stalking e botte a un anziano. In due davanti al giudice

Dopo aver intrecciato una specie di relazione con un anziano, avrebbe tentato di spennarlo, e un amico di lei lo avrebbe quasi ucciso prendendolo a sprangate mentre era nell’orto. Per questo ora lei Giuseppina Lombardo, 59enne originaria di Napoli, è imputata di stalking e lui, Carmelo Cultraro, 70enne siciliano senza fissa dimora, di tentato omicidio. La vicenda sarebbe iniziata nel 2020 e precipitata con l’aggressione dell’estate scorsa. Il civitanovese, un 85enne benestante e vedovo, aveva conosciuto anni fa la campana e l’aveva accolta in casa. Tra i due, da una collaborazione domestica era nata una sorta di relazione. La donna però avrebbe assunto un piglio sempre più autoritario con l’anziano.

Pur incassando i 400 euro mensili dell’affitto di un appartamento del civitanovese, e a ricevere da lui altre somme, la napoletana avrebbe preteso maggiori lussi. A un certo punto avrebbe iniziato a insistere con l’anziano perché vendesse una casa in campagna, così che lei potesse usare il ricavato per comprarsi un appartamento in centro a Civitanova. Di fronte al rifiuto di lui, avrebbe messo in atto comportamenti ancora più umilianti, con minacce e pretese sempre crescenti. Avrebbe anche venduto tutti i gioielli del pensionato e della moglie defunta, aiutata da Cultraro, un siciliano senza fissa dimora con cui lei avrebbe stretto amicizia. La mattina del 3 agosto, il pensionato era andato in campagna ad annaffiare l’orto. Ma lì sarebbe arrivato il siciliano, che con una spranga lo avrebbe colpito alla testa e al volto. L’anziano aveva perso i sensi ed era caduto a terra. Poi per fortuna si era ripreso ed era andato al pronto soccorso. Era rimasto in ospedale per due settimane, con la diagnosi di trauma facciale, trauma cranico e varie ferite.

Aveva avuto una prognosi di un mese. E a quel punto aveva denunciato la campana e il siciliano. Dopo le indagini della procura Cultraro era finito agli arresti domiciliari, alla donna era stato imposto il divieto di dimora, che l’aveva costretta a uscire dalla casa del civitanovese. Ieri mattina per loro, difesi dall’avvocato Tiziano Luzi, si è tenuta l’udienza preliminare in tribunale a Macerata. L’avvocato Tiziano Luzi ha chiesto il processo con il rito abbreviato, che è stato fissato dal giudice Claudio Bonifazi al 28 febbraio. In udienza si è costituito anche il pensionato, parte civile con l’avvocato Francesco Governatori.