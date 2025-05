Stalking e braccialetto elettronico. Assolto 25enne, incubo finito

Botte e minacce alla mamma di suo figlio. Per questo un 25enne, che vive nell’entroterra maceratese, era finito sotto accusa per stalking e gli era stato applicato il braccialetto elettronico. Ma ieri è stato assolto "perché il fatto non sussiste".

La vicenda era cominciata nel marzo 2023. Secondo l’accusa, il 25enne per quasi un anno, fino a febbraio 2024, avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti della giovane compagna, una 21enne napoletana, con la quale aveva avuto un bambino. Le avrebbe impedito di avere una vita sociale, umiliandola. La cosa, a detta della vittima, era peggiorata dopo che la ragazza aveva scoperto di essere incinta.

Il giovane compagno la avrebbe picchiata e presa a schiaffi, abbandonandola durante il travaglio e il parto. Una volta nato il piccolo, le avrebbe imposto come gestire il neonato. In una occasione la avrebbe aggredita, facendole male ad un polso per prenderle il cellulare e il 13 febbraio 2024 le avrebbe sferrato un calcio alla gamba, facendola barcollare. E ancora la avrebbe minacciata dicendole "ti uccido e ti butto nella terra".

Infine, il 14 febbraio 2024, avrebbe lasciato la giovane donna per strada, al casello di Civitanova, da sola insieme al piccolo. Dopo la denuncia da parte della ragazza, al 25enne, difeso dall’avvocato Marco Melappioni, era stato applicato il braccialetto elettronico. Ieri il giudice Domenico Potetti del tribunale di Macerata lo ha assolto "perché il fatto non sussiste".

"Siamo soddisfatti – ha detto l’avvocato Melappioni – di quello che, alla fine, è stato dimostrato. Il mio assistito è stato assolto con revoca della misura cautelare".