Stalking, minacce e violenza sessuale: la Cassazione conferma

Dopo la conferma della condanna a 8 anni per il tentato omicidio con l’acido, arriva anche la conferma a quella di 5 anni per le accuse di stalking, minacce e violenza sessuale per il macedone Shevalj Ramadani. Davanti alla Corte di Cassazione sono stati portati gli episodi avvenuti tra il 2017 e 2018. Il macedone aveva avuto una relazione con la giovane con Alina Emilia Pavel, residente a Civitanova. Poi però lei lo aveva lasciato, e allora lui aveva iniziato a perseguitarla e minacciarla, di persona e al telefono. Una volta le aveva mandato una foto con una cinghia al collo, un’altra volta le aveva puntato una pistola dicendole: "Tu non mi ami più, e io ti ammazzerò". La ragazza aveva ricevuto da lui una coltellata, e quando era andata al pronto soccorso l’aveva minacciata perché non lo denunciasse. Con questa ferocia l’aveva costretta anche ad avere rapporti sessuali con lui. La situazione era precipitata il 17 novembre 2018, quando Ramadani l’aveva aspettata in strada armato di acido muriatico e di coltello. La ragazza era riuscita a trovare rifugio in un ristorante, dove era stata protetta, mentre lui veniva arrestato. Per quel tentato omicidio la condanna è definitiva a 8 anni. Per gli altri reati relativi a quanto accaduto prima dell’agguato, il macedone si è rivolto alla Cassazione, ma la Corte ha respinto il ricorso e ora anche la condanna a 5 anni è definitiva. Buona notizia per la ragazza, parte civile con l’avvocato Oberdan Pantana (nella foto).