Stallo sulla discarica, il conto è salato "Fino a 3,3 milioni di euro l’anno"

di Franco Veroli

Si va da un minimo di 1,65 milioni a un massimo di 3,3 milioni di euro in più all’anno. Somme che, moltiplicate per il tempo necessario per avere un nuovo impianto funzionante, circa tre anni, portano l’onere da sopportare da un minimo di quasi cinque milioni ad un massimo di quasi dieci milioni di euro. Sono queste le stime dei costi per trasferire in discarica fuori provincia i rifiuti indifferenziati del maceratese, alla luce del fatto che quella di Fosso Mabiglia di Cingoli, pure ampliata – per due volte – rispetto alla capacità originaria (con un indennizzo di 3,6 milioni di euro pagato al comune), da settembre non potrà più accoglierli.

Quella del trasferimento non è un’ipotesi, ma una certezza: sarà inevitabile portare i rifiuti fuori provincia, come ha già chiarito Cosmari Srl. Attualmente, lo smaltimento in discarica a Cingoli costa circa 60 euro a tonnellata, somma che moltiplicata per le 55mila tonnellate annue, dà un totale di 3,3 milioni di euro. L’aumento potrebbe oscillare tra il 50%, cioè 30 euro in più portando il costo a tonnellata a 90 euro, e il 100%, vale a dire 60 euro in più portando il costo a tonnellata a 120 euro. I fattori che incidono sull’incremento dei costi sono diversi, non ultimo la lontananza della discarica in cui conferire i rifiuti che, ovviamente, pesa in modo significativo sui trasporti. E non è facile trovare siti attivi disponibili, perché non c’è la possibilità che ricevano altri rifiuti rispetto a quelli che hanno già in carico. Prime sommarie indagini dicono che impianti delle province limitrofe (alle quali, peraltro, abbiamo già chiesto aiuto dopo l’incendio che lo scorso aprile ha reso inservibile l’impianto Tmb di Cosmari), vale a dire quella di Ancona e quella di Fermo, sono "pieni". Qualche possibilità ci potrebbe essere in provincia di Pesaro, la più lontana, ma è in piedi anche l’ipotesi di trasferire i rifiuti fuori regione. I costi di smaltimento incidono per circa il 10% sulla Tari, la Tassa sui rifiuti: ne consegue che la probabilità che l’incremento dei costi si scarichi su di essa è molto alta e potrebbe aggiungersi a quello derivante dalle decisioni di Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) in rapporto al forte aumento dei costi dell’energia. Toccherà all’Ata decidere, ma certo non potrà prescindere da questo contesto. Alla base di questa situazione c’è la mancata individuazione di un’area in cui realizzare la nuova discarica, sollecitata nello scorso ottobre anche dalla Regione. Dalla fine di giugno 2020, quando l’assemblea dell’Ata approvò i criteri per la localizzazione della futura discarica, sono passati poco meno di tre anni. Da allora, per contestare questi atti, ci sono stati ben 12 ricorsi al Tar e non pochi sindaci che avevano dato il loro via libera sono tornati sui propri passi.