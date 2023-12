Stallo sulla discarica. Promesse al vento, così la Tari rischia di aumentare ancora

Oggi forse sapremo se arriverà la soluzione per individuare il gestore unico del sevizio idrico integrato. Questa mattina, infatti, è in programma l’assemblea dell’Aato 3 che, anche sulla scorta di un parere terzo, fornito – su richiesta – da un legale milanese, dovrebbe scegliere tra una società consortile di primo livello (soci i Comuni e solo residualmente le attuali società che gestiscono il servizio) o secondo livello (fusione degli attuali concessionari: SII Marche e Unidra e partecipata dal terzo concessionario Cma, nonché dagli altri gestori operativi Assm, Assem , Valli Varanensi, Apm Atac, Aquambiente e acquedotto del Nera). Se per la gestione dell’acqua c’è una qualche probabilità di successo, sul fronte dei rifiuti c‘è la certezza che l’obiettivo di restringere a cinque i siti idonei tra i quali scegliere quello per la nuova discarica, fissato nel Piano d’ambito, non sarà raggiunto: la "scrematura" effettuata, infatti, ha sì ridotto il numero dei siti idonei, ma questi sono ancora una quarantina. Una situazione che getta ulteriore benzina sul fuoco di un problema che ha già prodotto un effetto pesante: circa un mese fa, infatti, l’Ata (Assemblea territoriale d‘Ambito) ha preso atto dei costi accresciuti che, causa inflazione e trasferimento dei rifiuti fuori provincia, Cosmari srl deve sostenere, e ha dato il via libera ad un doppio aumento della Tari: + 9% nel 2024 e + 9% nel 2025.

Ma c’è un altro aspetto. Il Comune di Cingoli, dove si trova l’attuale discarica in via d’esaurimento, peraltro dopo due ampliamenti, ha sempre storto il naso rispetto ad un ulteriore ampliamento (per circa 250mila tonnellate), necessario per abbancare i rifiuti in attesa della realizzazione del nuovo impianto (2028-2029). E ha comunque subordinato la sua disponibilità "obtorto collo" al fatto che entro quest’anno dovevano essere individuati i cinque siti tra i quali scegliere quello per la nuova discarica. Non a caso, già lo scorso 29 aprile, in una intervista rilasciata al nostro giornale, il presidente dell’Ata, Sandro Parcaroli, disse: "Ho chiesto di avere dieci siti, meglio se cinque, entro l’estate. Faremo una graduatoria, non sarà facile mettere d’accordo i sindaci, ma entro l’anno arriveremo ad una decisione, per forza". Decisione che, però, non è arrivata e non arriverà entro il 31 del mese. Cosa accadrà adesso? Fino a marzo una parte dei rifiuti finirà ancora nella cubatura residua di Fosso Mabiglia a Cingoli e un’altra parte in provincia di Fermo. Poi dovrebbero finire per intero, per almeno un anno (quello che serve per ampliare il sito di Cingoli), proprio a Fermo. Ma questa soluzione non è affatto scontata, tanto che torna il rischio concreto di trasferire i rifiuti anche a Pesaro, ma con un significativo aumento dei costi (da circa 102 a circa 140 euro a tonnellata), con ovvie ripercussioni sulla Tari che potrebbe aumentare di più rispetto a quanto già previsto.