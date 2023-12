Stampaggio plastica e ufficio commerciale

Confindustria Macerata, per azienda settore gomma e plastica, cerca una operaioa genericoa addettoa allo stampaggio materie plastiche (cod. annuncio conf 438). Requisiti richiesti: diploma di istituto tecnico industriale e minima esperienza nell’utilizzo di macchine a controllo numerico. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Confindustria Macerata, per azienda settore moda, cerca una tirocinante da inserire nell’ufficio commerciale (cod. annuncio Conf 439). Requisiti richiesti: diploma o laurea in discipline afferenti a commercio estero, marketing o comunicazione internazionale; buona padronanza lingua inglese. Sede del tirocinio: provincia di Macerata. Inviare cv con autorizzazione al trattamento dati personali specificando codice annuncio, al link: https:www.confindustriamacerata.itservizi-associativimegamenu-servicessportello-lavoro.html.