Stand e musica per la festa di San Giovanni

Domani e sabato la Pro Belforte, con il patrocinio del Comune, organizza la festa di Borgo San Giovanni, che torna in paese dopo un lungo stop di anni. Con un programma che mette d’accordo giovani e meno giovani. Si parte domani, alle 18, con l’apertura degli stand gastronomici (frittura di pesce, panini, primi piatti, birra e cocktail); alle 23 musica con il dj set di Emiliano Effe. Chi vorrà potrà preparare l’acqua di San Giovanni con fiori ed erbe che riposeranno tutta la notte. Poi al mattino, con quell’acqua profumata ci si potrà lavare viso e corpo, per un rito senza tempo. Sabato, alle 17.30, alla biblioteca comunale Mario Ciocchetti "Riti e leggende della notte di San Giovanni" e la presentazione del libro "Storie segrete e misteriose delle Marche" a cura dello scrittore Enrico Tassetti. Dalle 18 stand, mentre alle 18.30 si vivrà il clou della festa con la "Fiera del dolce": già dalle 16 si potranno portare i dolci, preparati nelle proprie case, in biblioteca indicando gli ingredienti. Alle 18.30 i dolci verranno messi all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Finale con la musica di Roberto Carpineti. Due giorni all’insegna della cultura popolare, del buon cibo e del divertimento.