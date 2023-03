Stand, musica e luna park: a Sforzacosta la festa di San Giuseppe

La festa di San Giuseppe, patrono di Sforzacosta, torna alla normalità dopo gli anni della pandemia che hanno prima portato alla sospensione delle attività e poi all’utilizzo delle mascherine per girare tra gli stand. Quest’anno, invece, si potrà accedere liberamente a tutti gli appuntamenti in programma da oggi a domenica prossima. Si comincia alle 10.30 con la messa durante la quale i papà saranno consacrati al loro patrono. Seguirà la processione per le vie del borgo. Domenica prossima la celebrazione delle 11, invece, sarà presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Gli appuntamenti civili si apriranno venerdì e sabato sera, nei locali del comitato di quartiere, con la commedia dialettale "La festa de lu patronu" della compagnia "Li scroccafusi" (prenotazione posti alla tabaccheria Mogetta). Sabato, alle 14, si svolgerà la 53esima edizione del "Trofeo San Giuseppe", gara ciclistica per amatori. Alle 17 apertura della pesca di beneficenza in via Natali e inaugurazione della mostra d’arta contemporanea sempre nella piazzetta della via. Sabato e domenica sarà attivo anche il luna park, mentre domenica sarà allestita la fiera lungo le vie del borgo. Alle 15.30 esibizione degli sbandieratori del gruppo storico "CombustaRevixi" di Corinaldo, seguirà dj-set e, alle 19.30, il lancio delle lanterne luminose dal campetto polivalente di via Natali.

re. ma.