Standing ovation a Vienna per il maestro Sorichetti

Il maestro Alfredo Sorichetti è tornato il 2 novembre a dirigere nella Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, la stessa ove viene trasmesso il concerto di Capodanno in mondovisione e considerata il tempio della musica sinfonica.

Sorichetti, nella sua trasferta in Austria, oltre a quello di Vienna, ha diretto anche, il 4 di novembre, il concerto al Konzerhaus di Klagenfurt, che ha visto sul palco una delle più blasonate orchestre ungheresi: la Hungarian State Symphony Orchestra of Szolnok. Al termine del concerto, Sorichetti ha ricevuto una standing ovation dal numerosissimo e competente pubblico.

Il direttore d’orchestra civitanovese è in questi mesi impegnato ad allestire la stagione lirica Civitanova all’Opera, in particolar modo la prima del Rigoletto che sarà messo in scena il 16 dicembre al teatro Rossini.