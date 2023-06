"Stangata Tari, la destra brancola nel buio"

"Mancanza di visione e di strategia, idee scellerate e spese pazze senza ritorno. Sui rifiuti la classe politica provinciale brancola nel buio, con la conseguenza che gli errori dovuti a questa miopia si traducono in conti salatissimi per i cittadini che si vedranno aumentare la Tari. Sulla vicenda della discarica la destra, che governa la Provincia e buona parte dei Comuni del maceratese, ha dimostrato e dimostra tutta la sua incapacità".

È il duro attacco di Sandro Bisonni co-portavoce provinciale di Europa Verde Macerata, all’indomani dell’assemblea dei soci di Cosmari srl. "Ci dicono che siamo in emergenza e che la Tari aumenterà. Cercano un capro espiatorio a cui attribuire le colpe del loro malgoverno e tentano di arrampicarsi sugli specchi proponendo ora il biodigestore, ora il termovalorizzatore, dimenticando di dire che il primo costerà almeno ulteriori 40 milioni, il secondo molti di più (in base alla potenzialità)". Una situazione che, secondo Bisonni, si scarica sui cittadini che "dovranno pagare ancora", con il ritorno di false promesse, come qulla di eliminare le discariche: falso perché in passato pur in presenza di un termovalorizzatore c’è sempre stata la discarica; o ridurre la Tari: falso, in passato, in presenza di un termovalorizzatore, la Tari non è diminuita, anzi è aumentata. Naturalmente senza contare gli impatti ambientali e i rischi per la salute che biodigestore e termovalorizzatore si portano dietro. Il paradosso, sottolinea Bisonni, è che questo accade "nella provincia più virtuosa della regione, per percentuale di raccolta differenziata".

Si dovrebbe parlare di economia circolare, riduzione, riuso e riciclo, di impianti per la tariffazione puntuale, di gestione aerobica di prossimità dell’umido, visto che mega impianti centralizzati comportano costi di gestione estremamente elevati e non ammortizzabili con le quantità di rifiuti indifferenziati prodotte. "Chi parla di realizzare questi impianti – conclude Bisonni – lo fa per distrarre l’attenzione dei cittadini dalle proprie responsabilità politiche che hanno portato la provincia in emergenza rifiuti e all’aumento della Tari. Ma i cittadini non si faranno abbindolare".

Franco Veroli