Stangata Tari sugli affitti brevi: "Ingiusto pagare come un hotel"

"A un appartamento affittato per periodi brevi ai turisti non si può applicare la stessa Tari di un albergo. Il Comune non può considerare questa attività come un’impresa". L’avvocato Marco Poloni è pronto a far valere i suoi diritti, dopo che l’ufficio tributi lo ha equiparato a un albergo. "Ho un piccolo appartamento in centro – spiega – che da quest’anno affitto ai turisti. È per due persone, al massimo quattro se si tratta di due adulti con due bambini. Viene affittato per periodi brevi e saltuari. Ho segnalato l’attività al Suap, e tutto è in regola". Ma il 3 ottobre l’ufficio tributi gli ha inviato una richiesta di variazione per la Tari, relativa alle strutture ricettive. "Si parla della legge regionale del 2006. Ma la norma riguarda la locazione di case e appartamenti per uso abitativo. Si spiega inoltre che chi abbia un immobile da adibire ad alloggio turistico, deve comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta questa attività. La comunicazione al Suap è prevista dalla norma regionale, ma non ha nulla a che vedere con la classificazione dell’immobile da affittare, o con le modalità di esercizio di questa attività. La variazione dell’iscrizione a ruolo dell’appartamento da domestico a non domestico è illegittima. Il nuovo regolamento comunale sulla Tari non dà una definizione di utenze domestiche e non domestiche, rimandando al decreto del Presidente della Repubblica del 1999. In quella norma si parla di "comunità, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere". L’appartamento ammobiliato per uso turistico non rientra in alcuna di queste ipotesi, né si tratta di una casa vacanza, perché non c’è alcuna forma imprenditoriale". In pratica, spiega l’avvocato, secondo il Comune se si affitta una casa da settembre a luglio agli studenti si paga la Tari normale, se si affitta la stessa casa qualche fine settimana ai turisti si paga la Tari maggiorata come un albergo. "Lo scostamento dal dato reale è talmente evidente e iniquo che rende pretestuosa e impropria la richiesta". Il maceratese dunque con una lettera formale ha contestato la variazione da utenza domestica a non domestica dell’appartamento, e con il collega Alessandro Baldoni è pronto a difendere le sue ragioni, che per altro riguardano anche tanti altri proprietari.