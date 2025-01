Stanza del telaio, il progetto nella sede di Appignano

Collegata al film in uscita nelle sale, arriva la stanza del telaio. Di cosa si tratta? "Di uno spazio ricavato nel Museo "La Stanza del Telaio" di Appignano – spiega Maria Giovanna Varagona – in cui è posizionato il telaio usato nel film, oltre ad alcune foto del set riguardanti la lavorazione con la protagonista e altre immagini".

Come ha ottenuto il telaio del film "Itaca. Il ritorno"? "Avevo fatto una proposta alla produzione e al regista di averlo indietro, è un telaio un po’ particolare, in modo da creare un’area museale dedicata al mito, perché l’interesse che avevamo noi è di far entrare nei nostri musei anche le scuole superiori e le università che di solito affluiscono in modo minore rispetto alle scuole materne, medie ed elementari. Ci piaceva dedicare quest’area al mito proprio per far comprendere l’importanza della tessitura nella storia dell’uomo fino dall’antichità e soprattutto nelle parole che utilizza".

Qual è l’idea madre? "Quella di completare il circuito con la tessitura nel mito, la tessitura popolare e la tessitura a liccetti. A febbraio è programmato un doppio evento a tal proposito con il supporto del Comune di Appignano e della Fondazione Marche Cultura e del suo settore Marche Film Commission".