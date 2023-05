Stanziati 7 milioni, soddisfatti i 5Stelle e la Confartigianato

I sette milioni di euro stanziati dal Governo (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per il rilancio del distretto pelli e calzature del fermano-maceratese è una buona notizia secocndo la Confartigianato. Il presidente territoriale Enzo Mengoni e il vice Lorenzo Totò esprimono "grande soddisfazione" mentre il M5S, con il coordinatore regionale Giorgio Fede e Mirella Emiliozzi, sottolinea che "questo risultato è stato possibile grazie all’impegno e al lavoro del Movimento 5 Stelle per istituire l’area stessa". Dall’8 giugno al 20 luglio sarà possibile presentare le domande per le agevolazioni destinate all’area marchigiana, che comprende 42 comuni. Per Confartigianato "le agevolazioni daranno una spinta al rilancio delle attività, sostenendo anche l’occupazione. La quota di occupati sulla popolazione del 2022 rispetto al 2019 marca nella provincia di Macerata un rapporto di -0,2 e a Fermo un -2,1. L’arrivo di risorse ingenti, utili per investimenti mirati allo sviluppo, ci faranno recuperate il terreno perso, riportandoci, ci auguriamo, ai livelli post-pandemia. Inoltre, nuovi investimenti si tradurranno anche in maggiore competitività nei mercati esteri, da sempre terreno fertile per le nostre imprese: proprio il 2022 è stato l’anno della piena ripresa sotto il profilo dell’internazionalizzazione con un +37,6% nel fermano e un +21,7 nel maceratese". Il risultato per il M5S si spiega però "nel lavoro fatto la scorsa legislatura. L’allora ministro del Lavoro e delle Attività produttive del Movimento 5 Stelle firmò il decreto, il 12 dicembre 2018, con il quale è stata istituita l’area di crisi. Merito del governo Conte aver messo al centro dell’agenda politica il tema del lavoro e della reindustrializzazione dei territori che ha permesso l’ottenimento di un ulteriore passo in avanti con queste risorse".