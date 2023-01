Stanziati fondi per via Quasimodo e via Saragat

Ampliamento e adeguamento alla normativa antincendio dell’asilo nido la Lumachina di via Quasimodo. I nuovi spazi sono stati ricavati dal sacrificio di un’aula professori nella scuola media Mestica adiacente, per aumentare la capienza e superare la soglia delle trenta persone presenti. I lavori consistono nel ricavare un corridoio di uscita, riducendo l’attuale sala dormitorio con il posizionamento di sei estintori, di un sistema di rilevazione di fumi con centralina antincendio e di segnalatori acustici e ottici. Una nuova aula professori verrà ricavata dalla sala usata come laboratorio, con lo spostamento di quest’ultimo in un altro locale. Costo complessivo dell’opera, per il Comune, di 50.000 euro. Investimenti anche nella palestra di via Sagarat (plesso scolastico della Pirandello), utilizzata da società sportive iscritte ai campionati di livello nazionale. Qui l’impianto di illuminazione però è vecchio e non più adeguato agli standard richiesti dalle normative sportive federali. L’intervento perciò prevede la rimozione di tutti i proiettori alogeni presenti all’intero della palestra con l’installazione di nuovi al Led. La somma stanziata in bilancio per i lavori è di 16.000 euro.

Lorena Cellini