Star americane e band marchigiane Il weekend di San Severino Blues

di Gaia Gennaretti

Per il San Severino Blues arrivano Carolyn Wonderland e Nikki Hill, il cuore femminile del festival. Dopo il successo di Chris Cain a Pollenza che ha segnato l’apertura della 32esima edizione, ci si prepara a vivere il clou del festival da oggi a domenica. Un intero weekend nel magnifico scenario di Castello al Monte di San Severino, ospiti due protagoniste femminili della musica americana e due band marchigiane. Stasera aprirà il weekend la cantautrice e chitarrista texana Carolyn Wonderland, 12 album pubblicati, polistrumentista abile nel suonare chitarra, lap steel, mandolino, tromba e pianoforte e capace d’incorporare nel blues elementi country, swing, soul, surf e cumbia, tanto da essere stata nella sua lunga carriera prima chitarra solista del leggendario John Mayall. La sua voce, piena di passione alla Janis Joplin, e le sue doti chitarristiche alla Stevie Ray Vaughan hanno generato la stima e l’amicizia di Bob Dylan, numerosi Austin Music Awards. Sul palco saranno con lei Shelley King alla chitarra acustica, Naj Conklin al basso e Giovanni "Nooch" Carnuccio alla batteria. Domani sarà la volta della giovane cantante ed autrice di Memphis Nikki Hill, 3 album pubblicati, voce roca e terrosa, graffiante e sensuale che si muove tra rock, blues, pop e R&B e che ha conquistato i palchi di Usa, Europa, Australia, India, anche in prestigiosi festival jazz come quello di Montreux. La sua forza trascinante dal vivo è supportata dalla potenza della chitarra ritmica del marito Matt Hill e dalla chitarra solista di Laura Chavez, insieme al basso di Nick Gaitan e alla batteria di Marty Dodson. Domenica il palco sotto la Torre Smeducci diventerà Marche Blues Connection con la partecipazione dei gruppi marchigiani The Italian Blues Band, composta da storici musicisti blues della regione con un sound tradizionale, e The Rootworkers, giovani delle province di Macerata ed Ancona, vincitori dell’Homeless fest 2021, che con i loro brani originali trascendono il blues classico con la ricerca di suoni rock acidi, intrisi di grooves contemporanei. L’ingresso alla serata Marche Blues Connection è gratuito, mentre per le star americane Carolyn Wonderland e Nikki Hill c’è un biglietto di 15 euro da prenotare alla Pro Loco al 0733.638414 o via email a [email protected], pagabile solo in contanti alla cassa serale. Inizio concerti alle 21.30.