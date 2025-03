Stare di fronte al dolore, incontro in ateneo con il neurologo Fabbro

Per il ciclo di incontri dedicato al tema "Meditazione e presenza mentale. Come affrontare le situazioni quotidiane con maggiore armonia interiore" organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, Franco Fabbro, neurologo e docente di psicologia clinica all’Università di Udine, terrà una conferenza sul tema "Stare di fronte al dolore". L’appuntamento è per domani alle 18 nell’aula "Proietti" della sede di via Garibaldi 20. La partecipazione è libera e non richiede prenotazione.