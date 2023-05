Start up innovative, bando della Regione per laureati e laureandi

Sostegno a laureati o laureandi per la creazione di nuove start up innovative grazie al bando pubblicato dalla Regione. I giovani disoccupati che vogliono fare impresa potranno beneficiare di questo intervento che stanzia 5 milioni di euro, destinando un contributo a fondo perduto di 40mila euro per nuove start up, comprese quelle provenienti dal mondo della ricerca (spin off universitari), realizzate nei settori ad alto potenziale di crescita e portatori di innovazione individuati dalla Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Possono presentare la domanda i giovani laureati e laureandi disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego, che non abbiano ancora compiuto 36 anni, residenti o domiciliati nella regione.