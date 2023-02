Stasera al Teatro della Filarmonica il Trio Boccherini omaggia Beethoven

I concerti di Appassionata si spostano al Teatro della Filarmonica, oggi alle 21 si potrà ascoltare il Trio Boccherini che proporrà musiche di Beethoven. Il trio, composto da Suyeon Kang al violino, Vicki Powell alla viola e Paolo Bonomini al violoncello, proporrà il Beethoven Trio op. 3 in Mi bemolle maggiore, lo String Trio di M. Weinberg e lo String Trio di J. Francaix. Finalità precipua del Trio Boccherini è la valorizzazione di 500 opere scritte per questo organico strumentale, una vera e propria miniera Alle 21 del 2 marzo, sempre in Filarmonica, si esibirà il giovane pianista fermano Luca Giarritta con "In tre". Questo musicista nel 1998 si è diplomato al conservatorio Pergolesi di Fermo, dove ha concluso gli studi triennali con la lode e la menzione d’onore, ora frequenta il biennio accademico nello stesso Conservatorio e nell’Hochschule für Musik di Norimberga. Da sempre affascinato dal valore simbolico del numero 3, che sembra ripetersi nella storia dell’uomo come metafora di perfezione, compiutezza e linearità, Giarrita nella prima parte del concerto esplorerà come "il tre", nella musica, si sia adattato nel tempo a varie forme - dal preludio al valzer - da F. Couperin a H. Villa-Lobos. La seconda parte del concerto vuole evidenziare il diretto contatto con la cultura letteraria tedesca: tramite il Valzer – miglior rappresentante del "tre sonoro": nelle sue composizioni Liszt ha raccontato il diabolico Mephisto di Goethe e Lenau, rendendo le parola letteraria musica e impressione sonora. Info: 0733 230735