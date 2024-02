Stasera e sabato si fa festa al "Teatro Tenda". In chiusura premiazione delle maschere

Con oggi, "giovedì grasso", si apre il Gran Carnevale di Tolentino. Stasera, dalle 21, primo appuntamento al "Teatro Tenda", allestito in zona Sticchi, con ballo liscio, latinoamericano e tradizionale. La festa sarà animata dall’orchestra di Andrea Censi (ingresso gratuito). Si apre così il programma delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per il periodo di Carnevale. Il secondo evento ci sarà sabato, quando alle 22.30 inizierà la notte dei "Pirati dei Caraibi", grazie a Guazz dj (musica disco), Raggi dj (super hit), Dj Great Loco (compilation per i più giovani). Verranno premiate la maschera più originale, la più attinente al tema dei pirati e la comitiva mascherata più numerosa.