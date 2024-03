Stasera il convegno sulla Sacra Sindone

"La Sacra Sindone di Torino", sarà questo il tema dell’incontro, organizzato dal Comune di Corridonia, che si terrà dalle 21 di oggi nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato, in via Cavour. Il programma prevede una conferenza scientifica a cura dell’Ingegner Massimo Rogante e del dottor Walter Memmolo, componenti del Centro Internazionali di Studi della Sindone, organismo che promuove e coordina ricerche e iniziative riguardanti la Sindone in Italia e all’estero, congiuntamente all’esposizione di una rara copia in scala 1:1 della Sindone. Il tutto che sarà introdotto dai saluti del sindaco Giuliana Giampaoli e del parroco don Fabio Moretti. I relatori tratteranno degli argomenti dal titolo "L’Uomo della Sindone" e "Sindone di Torino: la ricerca scientifica". Durante l’iniziativa protagonista sarà anche la Schola Cantorum Sancta Caecilia, diretta dal Maestro Alessandro Buffone, che eseguirà brani rinascimentali composti in occasione delle celebrazioni della Pasqua. "Un ringraziamento – ha affermato Giampaoli – al parroco don Fabio Moretti per la preziosa collaborazione".