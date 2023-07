Stasera tornano i ’Mercoledì dello shopping’

Negozi aperti fino a mezzanotte e animazioni nel centro cittadino. Al via, la quarte edizione dei ‘Mercoledì dello shopping’, l’iniziativa indetta dall’associazione ‘Centriamo’ e dal Comune, che si terrà ogni mercoledì di luglio e della prima metà di agosto. Stasera il primo appuntamento ed é tutto pronto per le varie attrattive che accompagneranno acquisti e passeggio: la musica del Fontanot Trio in piazza Ramovecchi (esibizione cantautoriale tra il vintage e l’elettronico che spazia dalla musica italiana a quella internazionale, organizzata dall’assessorato al Turismo), la marguttiana ‘L’arte sotto le stelle’ lungo corso Umberto I promossa da Lucia Spagnuolo, l’arte di lavorare con l’uncinetto del gruppo Mutatio a cura di Luisella Cellini, e in corso Dalmazia i laboratori creativi per bambini del negozio ‘Natural Toys’. A partire dalle 17, spazio poi al mercatino sul vialetto nord di piazza XX settembre. In tutti questi luoghi, compresa via Trento, sarà attiva la Zona a traffico limitato. La prima serata dei ’Mercoledì dello shopping’ é un preludio alla stagione dei saldi, che ufficialmente partirà domani, tuttavia "qualche negoziante inizierà a proporli direttamente stasera – spiega la presidente di ‘Centriamo’ Debora Pennesi –, per ravvivare un po’ il commercio, che al momento é fermo. Quanto alle adesioni ai mercoledì – prosegue –, quasi tutti i commercianti mi hanno confermato la loro partecipazione. Perciò auspico la giusta collaborazione da parte di tutti". Le serate proseguiranno fino al 16 agosto: "Al momento questo é la data scelta per la conclusione – chiarisce poi la Pennesi –, anche perché il 20 agosto é in programma ‘Vita Vita’, che solitamente chiude la stagione. Poi vedremo come andrà, e se ci sarà modo potremo anche prolungarne la durata".

Francesco Rossetti