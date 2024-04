Stasera trasferta in Piemonte per il musical "Forza venite gente"

Trasferta teatrale in Piemonte per la compagnia montecosarese "Stelle del Borgo". Oggi alle ore 21.15 al Teatro Politeama di Bra (Cuneo), i ragazzi di Montecosaro porteranno in scena il collaudato musical "Forza Venite Gente - Frate Francesco", che al cine Moderno di Montecosaro è stato applaudito da 600 persone. Lo spettacolo viene offerto dalla città di Bra (27 mila abitanti, vicino Alba) alla popolazione in occasione della 11ª^ edizione del ’Premio Chiara Lubich•Città per la Fraternità’. "Quella di Bra – spiega Stefano Cardinali, presidente dell’associazione nazionale – sarà una giornata nel corso della quale approfondiremo i tanti risvolti politici e civili della ’Fratenità’. Mai avremmo pensato che ancora oggi, uno strumento disumano come la guerra avrebbe minacciato i popoli. Il musical, che narra la vita di San Francesco, ci aiuterà sicuramente a trovare la pace nei nostri cuori". La comitiva è composta da 55 persone, tutte animate dalla gioia di condividere con Bra lo spettacolo ’Forza Venite Gente’. Saranno presenti in sala anche alcuni montecosaresi che da anni ormai vivono in provincia di Cuneo.

Ennio Ercoli