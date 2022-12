Statale, telecamera in funzione per chi passa con il rosso

Da stamattina, a Porto Potenza Picena, entrerà ufficialmente in funzione una telecamera che è stata piazzata sul semaforo tra la Strada Statale e via Antonelli e Tebaldi, nella corsia da nord a sud, vicino alla chiesa di Sant’Anna. Questo, per multare gli automobilisti che passeranno col rosso. Infatti, si è ormai concluso il lungo iter che aveva visto prima la richiesta di posizionamento e poi il collaudo dell’impianto da parte della polizia locale. Ad annunciarlo è stato ieri mattina il Comune di Potenza Picena, il quale spiega che la telecamera in questione servirà "per il controllo automatico dei passaggi con il semaforo rosso (direzione dritto e a destra). Si tratta di una postazione fissa e omologata per il controllo automatico della violazione tramite immagini rilevate dal sistema. La durata del giallo è di cinque secondi – precisa l’ente comunale -. L’obiettivo è quello di incentivare la sicurezza stradale sanzionando i comportamenti scorretti, in particolare in una rete viaria ad alta densità di traffico". Inoltre, il Comune di Potenza Picena ricorda che "si tratta del secondo impianto installato, dopo quello tra viale Regina Margherita e via Don Silvio Spinaci attivo da dicembre 2021". Va ricordato che, all’epoca, quella telecamera era stata posizionata sempre su un semaforo davanti alla chiesa di Sant’Anna, ma nella corsia da sud a nord. E, in breve, aveva portato a quasi mille multe elevate nei primi tre mesi dall’attivazione, per via dei tanti automobilisti che erano passati col rosso.