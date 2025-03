Stati generali del turismo balneare: "Indennizzi e regole precise"

A Roma, agli stati generali del turismo balneare. Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha partecipato ieri all’evento organizzato dal Sindacato italiano balneari. Presente anche il vice presidente dell’associazione Abc Marco Scarpetta.

Il ministro Matteo Salvini, presente con l’onorevole Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha illustrato i capisaldi del decreto attuativo sugli indennizzi ai balneari, che deve essere approvato entro il 31 marzo: "indennizzi veri" che prevedono per "chi vorrà cedere attività il giusto compenso per quanto fatto, con il riconoscimento del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati".

Ciarapica ha voluto ribadire il sostegno ai balneari civitanovesi, sottolineando l’importanza di tutelare un comparto che è un pilastro dell’economia costiera. "A fine mese arriverà il decreto e sono fiducioso che il governo attuerà quanto dichiarato agli stati generali. È fondamentale garantire certezze a un settore che rappresenta non solo una fonte di reddito per molte famiglie, ma anche un elemento identitario per il nostro territorio. Civitanova ha una lunga tradizione legata al turismo balneare, e il nostro dovere è difendere le imprese e lavorare affinché possano continuare a crescere in un contesto normativo chiaro e stabile. Sono dalla parte dei balneari e continuerò a sostenerli, confrontandomi con loro prima di qualunque iniziativa".