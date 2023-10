Stati generali di Forza Italia: "Galliani è l’uomo giusto"

"E’ stato un onore prendere la parola - fra 53 amministratori selezionati - all’assemblea nazionale degli enti locali del mio partito, Forza Italia, all’autodromo di Monza di fronte ad una platea di oltre mille amministratori azzurri, dai membri del governo ai sindaci, ai presidenti di Regione e a tutti gli assessori dei territori". È il commento di Fabrizio Ciarapica il giorno dopo l’importante appuntamento che ha messo in contatto diretto i sindaci con i governanti nazionali. "Una filiera politica necessaria quella del centrodestra, salda e pronta a lavorare in modo coeso tutti nella stessa direzione per il bene comune: dallo stato centrale ai territori di provincia - ha aggiunto Ciarapica -. Tante le personalità azzurre incontrate: da Letizia Moratti, appena rientrata nel partito d’origine, all’onorevole Paolo Barelli, capogruppo di F.I. alla Camera dei deputati, a Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato e coordinatore nazionale degli enti locali di F.I., al ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, fino all’amico Antonio Tajani, presidente del partito, vicepremier e ministro degli Esteri". Insieme a Ciarapica c’erano Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana, Daniele Silvetti, neo sindaco di Ancona, e tutto il gruppo di Forza Italia Civitanova. "Un ringraziamento particolare a Francesco Battistoni - sono ancora le parole di Ciarapica -, nostro coordinatore regionale che ha costruito una bella squadra, compatta e competente nelle Marche. Monza è un luogo particolarmente emblematico per tutti noi, seggio storico del presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ci ha da poco lasciati e dove il 22 e il 23 ottobre si terranno le elezioni suppletive al Senato per ricoprire proprio quel seggio con il candidato Adriano Galliani a cui ho fatto i miei auguri personalmente, amico storico del presidente, già ad per un trentennio del Milan e attualmente vicepresidente vicario e ad dell’A.C. Monza. Galliani è l’uomo giusto per proseguire il lavoro iniziato dal nostro indimenticabile presidente Silvio Berlusconi".