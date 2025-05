Statua della Madonnina in legno scardinata e danneggiata dai vandali

Vandali scardinano la statua della Madonnina di legno, a Ussita, e la gettano nel laghetto. A fare l’amara scoperta una mamma al parco con i bambini. Il sindaco Silvia Bernardini ha sporto denuncia in caserma.

Dopo il sisma un gruppo di intarsiatori della Valtellina aveva dimostrato una grande generosità per la comunità locale: oltre a donare fondi e provviste, aveva realizzato con i tronchi di vecchie piante da tagliare delle vere e proprie opere d’arte, le statue donate al parco giochi. Ma l’altro giorno ignoti hanno scardinato la Madonnina dai ferri in cui era posizionata (cosa che deve aver richiesto del tempo, tra l’altro) per poi gettarla in acqua.

Immediata la reazione del sindaco, che non ha nascosto la propria indignazione. "Non riesco ad immaginare quali strani pensieri passino per la testa di chi, passando per un giardino pubblico, vede una statua in legno, che sta lì senza far fastidio a nessuno, simbolo di un’amicizia con persone che sono venute da lontano per aiutarci, un’opera d’arte, un bene pubblico…e così, preso da un raptus, decide che gli "impiccia" come si dice da noi e la distrugge – ha scritto in un post –. Non riesco ad immaginarlo e neanche perdo tempo nel farlo, tanto la cosa è assurda. Un solo pensiero dì commiserazione a chi si è dato da fare per spaccare e poi gettare nel laghetto la statua della Madonnina di legno: sono convinta che la sua vita sia davvero triste per aver bisogno di divertirsi in questo modo. Speriamo che i danni non siano irreparabili e di poterla far tornare presto al suo posto".

"Il gesto ha ferito tutta la comunità – ha aggiunto – e stiamo cercando di capire di chi sia la responsabilità". Gli intarsiatori della Valtellina si sono già proposti per tornare a rifare una nuova statua.