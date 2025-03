’Statuto del contribuente’. Regole semplificate e più trasparenza

Approvato all’unanimità in Consiglio il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, presentato dall’assessore al bilancio, tributi e patrimonio Sabrina Bertini, che punta alla semplificazione dei processi di riscossione e alla massima trasparenza nei rapporti tra istituzioni comunali e cittadino contribuente. L’obiettivo è quello di stabilire un buon rapporto di collaborazione tra Comune e contribuente a cui va garantito il contraddittorio e l’accesso semplificato alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento e l’autotutela. In particolare viene regolamentata la possibilità per il contribuente di interpellare l’amministrazione se ha dubbi o incertezze sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie con obbligo per l’amministrazione a rispondere in tempi certi.

Inoltre al cittadino viene semplificata la possibilità di definire, assieme agli uffici preposti, l’accertamento dei tributi comunali qualora sussistano delle divergenze. Anche il diritto del contribuente a ricevere una sola contestazione per più violazioni della stessa tipologia e non avvisi ripetuti costituisce una forma di semplificazione sia per l’amministrazione che per il contribuente. Lo ‘Statuto del contribuente’ e la riforma fiscale a cui si dà piena attuazione prevede inoltre non solo che norme, regolamenti e atti siano chiari e comprensibili, ma anche pubblici e facilmente consultabili grazie all’uso delle tecnologie.

Antonio Tubaldi