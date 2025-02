Stavolta la Lube non si accende. Modena si prende l’intera posta

VALSA GROUP

3

CUCINE LUBE CIVITANOVA

1

: Buchegger 13, De Cecco 3, Davyskiba 16, Gutierrez 13, Sanguinetti 7, Anzani 5, Federici (L), Ikhbayri 8, Massari, Meijs, Stankovic, Mati 1, Rinaldi ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani.

CIVITANOVA: Lagumdzija 6, Boninfante 1, Bottolo 12, Nikolov 14, Chinenyeze 4, Gargiulo 9, Balaso (L), Loeppky 6, Dirlic, Orduna, Khanzadeh, Podrascanin 6, Tenorio ne, Bisotto (L2) ne. All. Medei.

Arbitri: Umberto Zanussi, Ganluca Cappello.

Parziali: 25-20, 25-21, 22-25, 25-19.

Note: spettatori 3.665. Durata set: 27’, 28’, 33’, 28’. Tot: 1h56. Modena: ace 10, bs 19, muri 11, errori totali 27. Civitanova: ace 4, bs 20, muri 5, errori totali 31.

Una Lube irriconoscibile, almeno rispetto a quella ammirata nel girone di ritorno e due settimane fa in Coppa Italia, lascia l’intera posta in palio a una Modena concreta e gagliarda, che ha preso i tre punti grazie agli innesti del giovane Mati e del carneade Ikhbayri nel quarto set, stoppando la rimonta di una Civitanova che è rimasta davvero in partita solo per una ventina di minuti, quelli che le hanno consentito di vincere il terzo set e volare a +5 nel quarto prima di tornare a giocare come all’inizio e soccombere ai colpi avversari. Poco male per la classifica, che racconta di un terzo posto ancora molto saldo, ma motivi di riflessione per Medei in vista del rush finale di SuperLega che parte dal recupero con Padova.

La partita. Inizio duro per la Lube perché Modena forza bene la battuta con Davyskiba prima e Buchegger poi: 13-10 che diventa 18-13 per una Lube troppo fallosa al servizio e poco lucida in rigiocata; Nikolov e Lagumdzija soprattutto sono poco incisivi. Il set allora sfugge lentamente di mano ai cucinieri: è l’ace dell’ex De Cecco a sancire il 25-20. Anche nel secondo la Lube ha il fiatone, e presto arriva il momento di Loeppky per uno spento Nikolov, mentre a metà parziale è Podrascanin a rilevare Chinenyeze. Modena rimane avanti di poco, ma in maniera quasi imprevista la Lube piazza un parziale di 6-2, passando a condurre 19-20 grazie alla serie di Lagumdzija al servizio. Finisce tutto lì: due errori al servizio, due errori in attacco, in mezzo due ace di Buchegger per il 25-21. Medei riparte dalla formazione a tre schiacciatori nel terzo, ma Nikolov confonde prima e seconda linea e la Lube sbaglia ancora tanto (10-8). Segnali di risveglio arrivano con Loeppky e con la costanza di Bottolo, mentre Nikolov entra improvvisamente in partita, prima con la battuta poi con la seconda linea (21-22). In un’azione confusa Boninfante rimanda di là un pallone impossibile e Sanguinetti commette invasione: 22-24 che diventa 22-25 grazie all’ace di Lagumdzija. L’inerzia sembra allora cambiare (Lube sul 4-9) ma Modena pareggia presto e trascinata dai neo-entrati Ikhbayri e Mati mette di nuovo alle corde Civitanova: 20-18 col muro di Anzani su Loeppky, poi Nikolov sbaglia il 21-18 e la Lube termina la sua agonia contro il muro avversario prima che Ikhbayri, l’eroe inatteso di giornata, segni l’ace del 25-19.